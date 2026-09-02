A Concert of Indian Classical Music (Carnatic Style)
A Concert of Indian Classical Music (Carnatic Style)
A Blissful Evening of Carnatic Style Indian Classical Music
featuring
J. A. Jayant on Bamboo Flute
accompanied by
N. C. Bharadwaj on Mridangam
and
V. Krishnakumar on Ghatam
Hesburgh Library, Carey Auditorium
07:00 PM - 11:59 PM on Tue, 22 Sep 2026
Event Supported By
Asian Indian Classical Music Society
vidulabel@sbcglobal.com
Artist Group Info
J. A. Jayant
garg@nd.edu
Hesburgh Library, Carey Auditorium
University of Notre DameNotre Dame, Indiana 46556
574-631-5253
nanovic@nd.edu