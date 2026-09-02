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A Concert of Indian Classical Music (Carnatic Style)

A Concert of Indian Classical Music (Carnatic Style)

A Blissful Evening of Carnatic Style Indian Classical Music
featuring
J. A. Jayant on Bamboo Flute
accompanied by
N. C. Bharadwaj on Mridangam
and
V. Krishnakumar on Ghatam

Hesburgh Library, Carey Auditorium
07:00 PM - 11:59 PM on Tue, 22 Sep 2026

Event Supported By

Asian Indian Classical Music Society
vidulabel@sbcglobal.com

Artist Group Info

J. A. Jayant
garg@nd.edu
https://www.flutejajayant.com/
Hesburgh Library, Carey Auditorium
University of Notre Dame
Notre Dame, Indiana 46556
574-631-5253
nanovic@nd.edu
https://sao.nd.edu/facilities-services/venues/hesburgh-library-carey-auditorium/