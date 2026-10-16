Day Trip to Pulaski Wildlife Refuge
Day Trip to Pulaski Wildlife Refuge
Join Sarett naturalists for an excursion to Indiana’s Jasper Pulaski Wildlife Refuge. This refuge is well known for its staging of tens of thousands of sandhill cranes. Bring a sack supper as we will be staying until dark to watch the cranes fly in to spend the night. Meet at Sarett. Dress warmly. $15/Member, $20/Non-member. Please call to register, (269) 927-4832.
Sarett Nature Center
$15/member, $20/non-member
02:30 PM - 11:59 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
Sarett Nature Center
2699274832
sarett@sarett.org
Sarett Nature Center
2300 N. Benton Center RoadBenton Harbor, Michigan 49022
2699274832
sarett@sarett.org