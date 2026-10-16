Day Trip to Pulaski Wildlife Refuge

Join Sarett naturalists for an excursion to Indiana’s Jasper Pulaski Wildlife Refuge. This refuge is well known for its staging of tens of thousands of sandhill cranes. Bring a sack supper as we will be staying until dark to watch the cranes fly in to spend the night. Meet at Sarett. Dress warmly. $15/Member, $20/Non-member. Please call to register, (269) 927-4832.