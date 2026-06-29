Don Lerman Quartet
Don Lerman Quartet
The Don Lerman Quartet will perform an interesting jazz program of music from composers such as Irving Berlin, Arthur Schwartz, Horace Silver, Dave Brubeck, Ray Noble, and Claudio Roditi. The quartet consists of Don Lerman on saxophone, Titus Arko on piano, Darrel Tidaback on bass, and Stu Monsma on drums.
Don Lerman - saxophone
Titus Arko - piano
Darrel Tidaback - bass
Stu Monsma - drums
Merrimans' Playhouse
$12 general/$6 student
07:30 PM - 09:00 PM on Thu, 16 Jul 2026
Event Supported By
Merrimans' Playhouse
574-318-7066
merrimanspiano@gmail.com
Merrimans' Playhouse
401 E. Colfax Ave., Suite 135South Bend, Indiana 46617
5743109977
merrimanspiano@gmail.com