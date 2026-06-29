Jazz Open Session
Jazz Open Session
Based on Jazz Standards - Straight-Ahead Jazz. Listen. Play. Discuss. It's a Learning Environment. Bring your Instrument, your Ears, your Friends. Cash Bar NOT available. No BYOB. Popcorn, coffees, soft drinks, and food available at Culture Café.
Merrimans' Playhouse
$5
Every week through Aug 11, 2026.
Tuesday: 07:30 PM - 09:30 PM
Tuesday: 07:30 PM - 09:30 PM
Event Supported By
Merrimans' Playhouse
574-318-7066
merrimanspiano@gmail.com
Merrimans' Playhouse
401 E. Colfax Ave., Suite 135South Bend, Indiana 46617
5743109977
merrimanspiano@gmail.com