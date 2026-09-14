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Trinity Academy Open House

(Photo by Matt Cashore)

Trinity Academy Open House

Are you curious about classical Christian education? Come to the Trinity Academy Open House to tour our campus, attend demo classes, and connect with faculty, students and current families. We are a classical Christian school serving grades 6 to 12.

Trinity Academy
07:00 PM - 08:00 PM on Wed, 21 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Trinity Academy South Bend
574-401-8280
eve.finnessy@trinitysouthbend.org
Trinity Academy

Artist Group Info

eve.finnessy@trinitysouthbend.org
Trinity Academy
107 S. Greenlawn Ave
South Bend, Indiana 46617
574-401-8280
eve.finnessy@trinitysouthbend.org
https://www.trinitysouthbend.org/admissions/visit