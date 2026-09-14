Trinity Academy Open House
Trinity Academy Open House
Are you curious about classical Christian education? Come to the Trinity Academy Open House to tour our campus, attend demo classes, and connect with faculty, students and current families. We are a classical Christian school serving grades 6 to 12.
Trinity Academy
07:00 PM - 08:00 PM on Wed, 21 Oct 2026
Event Supported By
Trinity Academy South Bend
574-401-8280
eve.finnessy@trinitysouthbend.org
Artist Group Info
eve.finnessy@trinitysouthbend.org
Trinity Academy
107 S. Greenlawn AveSouth Bend, Indiana 46617
574-401-8280
eve.finnessy@trinitysouthbend.org