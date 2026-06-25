August First Fridays: Ice Cream Social!
August First Fridays: Ice Cream Social!
This August, Downtown South Bend is serving up something sweet. Cool off and celebrate the season at August First Fridays: Ice Cream Social — a signature summer block party packed with frozen treats, live entertainment, and the best of downtown all in one night!
Michigan Street, Downtown South Bend
05:00 PM - 09:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Downtown South Bend
jbamber@downtownsouthbend.com
Michigan Street, Downtown South Bend
https://www.downtownsouthbend.com/augustSouth Bend, Indiana 46601
(574) 282-1110
jbamber@downtownsouthbend.com