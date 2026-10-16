Silver Foxes: Turkey & Game Birds
Silver Foxes: Turkey & Game Birds
The status of Michigan’s turkey and game birds will be examined. Silver Fox programs are designed for people 55 & older who like to be active and learn something new. This group meets once a month. Please call (269) 927-4832 to register. Members/FREE, Non-members/$5.
Sarett Nature Center
Members/Free, Non-members/$5
11:00 AM - 12:00 PM on Wed, 18 Nov 2026
Event Supported By
Sarett Nature Center
2699274832
sarett@sarett.org
Sarett Nature Center
2300 N. Benton Center RoadBenton Harbor, Michigan 49022
2699274832
sarett@sarett.org