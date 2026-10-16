© 2026 WVPE
Inform, Entertain, Inspire
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Silver Foxes: Turkey & Game Birds

Silver Foxes: Turkey & Game Birds

The status of Michigan’s turkey and game birds will be examined. Silver Fox programs are designed for people 55 & older who like to be active and learn something new. This group meets once a month. Please call (269) 927-4832 to register. Members/FREE, Non-members/$5.

Sarett Nature Center
Members/Free, Non-members/$5
11:00 AM - 12:00 PM on Wed, 18 Nov 2026

Event Supported By

Sarett Nature Center
2699274832
sarett@sarett.org
Sarett Nature Center
Sarett Nature Center
2300 N. Benton Center Road
Benton Harbor, Michigan 49022
2699274832
sarett@sarett.org
www.sarett.org