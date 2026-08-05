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Traveling Light with Stephanie Mirza

Traveling Light EP 6 - Invisible Scars

By Stephanie Mirza,
Garrett Kaser
Published August 5, 2026 at 11:14 AM EDT
1 of 9  — Ep 6 - Scars/graffiti covering bobsled track.JPG
2 of 9  — Ep 6 - Scars/graffiti as art under bobsled track.JPG
3 of 9  — Ep 6 - Scars/84 olympics character.JPG
4 of 9  — Ep 6 - Scars/svrzo house view from interior courtyard.JPG
5 of 9  — Ep 6 - Scars/svrzo house family gathering space.JPG
6 of 9  — Ep 6 - Scars/svrzo house lamp.JPG
7 of 9  — Ep 6 - Scars/graffiti on path up hill.JPG
8 of 9  — Ep 6 - Scars/overgrown track graffiti of palestinian flag.JPG
9 of 9  — Ep 6 - Scars/Olympic symbol roundabout .JPG


In this week's episode, Stephanie explores the invisible scars left on the people and places affected by the Siege of Sarajevo.

Tags
Traveling Light with Stephanie Mirza travelshistoryEuropepodcastReligion
Stephanie Mirza
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Garrett Kaser
Garrett Kaser comes to WVPE with 10+ years of combined experience in radio broadcasting, video production, social media management, and podcasting.
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