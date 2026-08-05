Traveling Light EP 6 - Invisible Scars
1 of 9 — Ep 6 - Scars/graffiti covering bobsled track.JPG
2 of 9 — Ep 6 - Scars/graffiti as art under bobsled track.JPG
3 of 9 — Ep 6 - Scars/84 olympics character.JPG
4 of 9 — Ep 6 - Scars/svrzo house view from interior courtyard.JPG
5 of 9 — Ep 6 - Scars/svrzo house family gathering space.JPG
6 of 9 — Ep 6 - Scars/svrzo house lamp.JPG
7 of 9 — Ep 6 - Scars/graffiti on path up hill.JPG
8 of 9 — Ep 6 - Scars/overgrown track graffiti of palestinian flag.JPG
9 of 9 — Ep 6 - Scars/Olympic symbol roundabout .JPG