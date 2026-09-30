© 2026 WVPE
Inform, Entertain, Inspire
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Traveling Light with Stephanie Mirza

Traveling Light Episode 14: Traveling Home

By Stephanie Mirza,
Garrett Kaser
Published September 30, 2026 at 12:00 PM EDT
1 of 16  — New folder/IMG_9559.JPG
2 of 16  — New folder/IMG_8844.JPG
3 of 16  — New folder/IMG_8826.JPG
4 of 16  — New folder/82dc401e-57be-4acc-b247-ae0f08551f20.jpg
5 of 16  — New folder/272bebf1-77ab-48d0-8e46-3719aa5b7996.jpg
6 of 16  — New folder/IMG_8740.JPG
7 of 16  — New folder/IMG_9050.JPG
8 of 16  — New folder/IMG_8862.JPG
9 of 16  — New folder/IMG_8934.JPG
10 of 16  — New folder/IMG_8870.JPG
11 of 16  — New folder/IMG_9142.JPG
12 of 16  — New folder/IMG_9645.JPG
13 of 16  — New folder/IMG_9616.JPG
14 of 16  — New folder/IMG_9653.JPG
15 of 16  — New folder/IMG_9665.JPG
16 of 16  — New folder/IMG_9672.JPG

In the final episode of Traveling Light, Stephanie explores the ruins of Troy, visits historic Christian sites, and spends the night in a cave!

Tags
Traveling Light with Stephanie Mirza podcastfaithReligionhistoryEurope
Stephanie Mirza
See stories by Stephanie Mirza
Garrett Kaser
Garrett Kaser comes to WVPE with 10+ years of combined experience in radio broadcasting, video production, social media management, and podcasting.
See stories by Garrett Kaser
Latest Episodes