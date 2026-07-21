Goshen Theater Ed. Dept.: Fall Latin Dance Studio Registrations Open!

Los estudiantes de 5 a 15 años pueden unirse a nosotros todos los viernes para clases de baile latino en el Goshen Theater. El grupo de nivel principiante (5 a 10 años) se reúne de 4:00 p. m. a 5:00 p. m., y el de nivel intermedio (a partir de los 10 años), de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. Las clases comienzan el 18 de septiembre de 2026. El costo es de $10 por clase. El 12 de diciembre de 2026 a las 12:00 p. m. se realizará una presentación final para mostrar lo que los estudiantes han trabajado durante el semestre. Las clases serán impartidas por Nelitze Guillarte. La instructora informará sobre cualquier costo adicional relacionado con el vestuario una vez iniciado el semestre. Cada estudiante recibirá dos entradas gratuitas para la presentación final.

¡Ayuda financiera disponible, junto con descuentos familiares!

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Students 5-15yrs can join us every week on Fridays. Beginner Level (5yrs~10yrs) meet 4PM-5PM and Intermediate Level (~10yrs+) meet 5PM-6PM for Latin Dance studio at Goshen Theater! Classes begin Sept. 18, 2026. Tuition is $10/class. A final showcase will be held on Dec. 12, 2026, at 12PM, to show what students have been working on throughout the semester. Instructed by Nelitze Guillarte. The instructor will share any additional costs for costuming once the semester begins. Each student receives two free tickets to the final showcase.

Financial aid available, along with Family Discounts!