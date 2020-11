Goshen Community Schools Extends Virtual-Only Learning For Grades 7-12

Listen to a broadcast version of this story.

Goshen students grades 7-12 were supposed to have the option to return to in-person learning Monday, Nov. 30, but according to Superintendent Steven Hope, worsening pandemic metrics in Elkhart County will keep students out of the classroom until at least Dec. 11.

Upper-level students originally moved to all-virtual learning on Nov. 16 “due to student and teacher absences.”

K-6 students will continue to attend in-person classes four days a week, with a virtual learning day on Wednesdays.

Goshen Schools will provide an update on its course of action on or before Dec. 9.

GCS would like to again express our appreciation for the continued support we feel from the community. We are moving through new territory on an almost-weekly basis. Because of the ongoing and increasing threat of the COVID-19 pandemic, we will continue to update our school community often, with hopes that our communication provides enough time and information for families to plan for their students.



As you know, students in grades 7-12 have been in Course V (all virtual) since November 16, due to the impact of the pandemic on student and teacher absences in the secondary schools. Since the decision was made to move to Course V for grades 7-12, the number of positive coronavirus cases and related deaths have continued to rise in Elkhart County. These conditions have placed Elkhart County in the “Red” category according to the Indiana State Department of Health’s color-coded system.



When the decision was made to change courses for secondary students, the return date was set for November 30. However, upon careful evaluation of current pandemic metrics, that return date is no longer considered judicious.



Students in grades 7-12 (excluding the students in Merit and GOA) will now continue in Course V until December 11. The students in grades K-6 will continue in Course III.



IF Elkhart County were to move from “Red” to “Orange”, GCS would perhaps look at a change of courses, but that will not automatically be the case. GCS will provide an update regarding the course(s) for students on or before December 9, so that parents/guardians know how to plan.



This change in course applies only to students at GMS and GHS, in grades 7-12, as teacher and student absences are not as numerous in grades K-6 where students are in self-contained classrooms. Also considered in the decision-making process, virtual school for younger students presents more childcare difficulties for families. Since GCS has been able to provide a safe educational environment using COVID safety procedures, we will keep the youngest GCS students (in grades K-6) in school.



We will continue to serve meals to students in grades 7-12 who would like to pick up lunches between 11:00 a.m.-1:00 p.m. Monday through Friday. The schools serving lunches will be Goshen High School, Goshen Middle School, Chamberlain Elementary, Waterford Elementary, and West Goshen Elementary. If students have not utilized this service, but would like to now, they may sign up at http://www.goshenschools.org/meal-sign-up



Please continue to wear a mask, wash your hands frequently, maintain physical distance, and keep your social bubble small; these mitigation efforts do help!



Sincerely,

Dr. Steven Hope

GCS Superintendent

Los miembros del personal de GCS deseamos expresar nuevamente su agradecimiento por el apoyo continuo que recibimos de la comunidad. Nos estamos moviendo en nuevos territorios casi semanalmente. Debido a la amenaza constante y creciente de la pandemia de COVID-19, continuaremos proporcionando con frecuencia a nuestra comunidad escolar información actualizada, con la esperanza de que nuestra comunicación brinde suficiente tiempo e información para que las familias hagan planes respecto a sus hijas e hijos.



Como saben, los estudiantes de 7º a 12º grado han permanecido en el Curso V (todo virtual) desde el 16 de noviembre, debido al impacto que la pandemia ha tenido en las inasistencias de estudiantes y maestros en las escuelas de educación secundaria y preparatoria. Desde que se tomó la decisión de que los estudiantes de 7º a 12º grado pasarán al Curso V, el número de casos positivos de coronavirus y muertes relacionadas ha seguido en aumento en el Condado Elkhart. Esto ha colocado al Condado Elkhart en la categoría "Rojo" según el sistema de códigos de colores del Departamento de Salud del Estado de Indiana.



Cuando se tomó la decisión de cambiar de curso a los estudiantes de secundaria y preparatoria, la fecha de regreso se había fijado al 30 de noviembre. Sin embargo, tras una cuidadosa evaluación de las métricas actuales de la pandemia, esta fecha para regresar a clases ya no se considera prudente.



Los estudiantes de 7º a 12º grado (excluyendo a los estudiantes en Merit y GOA) continuarán en el Curso V hasta el 11 de diciembre. Los estudiantes de jardín de niños continuarán en el Curso III. En caso de que el Condado Elkhart cambiara de “Rojo” a “Naranja”, GCS quizás consideraría un cambio de curso, pero esto no sería de forma automática. GCS proporcionará una actualización sobre el curso el 9 de diciembre o antes, para que las madres y los padres de familia o tutores(as) sepan cómo planear.



Este cambio de curso se aplica solo a los estudiantes de GMS y GHS; es decir, de 7º a 12º grado, ya que las inasistencias de maestros y estudiantes no son tan numerosas de jardín de niños a 6º grado, puesto que los estudiantes están en salones de clases independientes. Asimismo, en el proceso de toma de decisiones se considera que, las clases en línea de estudiantes más pequeños presentan más dificultades de cuidado infantil para las familias. Dado que GCS ha podido proporcionar un entorno educativo seguro utilizando los procedimientos de seguridad de COVID, mantendremos a los estudiantes de GCS más pequeños (Jardín de niños a 6º grado) en la escuela.



Continuaremos sirviendo comidas escolares a los estudiantes de 7º a 12º grado que deseen recoger almuerzos entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., de lunes a viernes. Las escuelas que servirán almuerzos serán Goshen High School, Goshen Middle School, Chamberlain Elementary, Waterford Elementary y West Goshen Elementary. Si los estudiantes no han utilizado este servicio, pero quisieran hacerlo ahora, pueden inscribirse en http://www.goshenschools.org/meal-sign-up



Continúe usando una mascarilla, lavándose las manos con frecuencia, manteniendo el distanciamiento social y manteniendo pequeña su burbuja social; ¡Estos esfuerzos de mitigación ayudan!



Sinceramente,

Dr. Steven Hope

Inspector escolar de GCS